Objavljeno: 24.7.2025 05:00

Wi-Fi lahko prepozna človeka

Italijanski raziskovalci so odkrili zanimiv način biometrične identifikacije ljudi, pri katerem ne uporabljajo obraza, šarenic, prstnih odtisov, glasu ali kaj podobnega, temveč odziv človeškega telesa na elektromagnetno valovanje. Tehnologija, ki so jo poimenovali WhoFi, temelji na dejstvu, da človeška telesa različno vplivajo na širjenje signala za Wi-Fi.

Z Wi-Fi so v minulih letih počeli že marsikaj. Različni raziskovalci so pokazali, da je na ta način možno gledati skozi zidove, zaznavati padce, zaznati prisotnost ljudi in celo prepoznati njihove kretnje. Od verzije 802.11bf je Wi-Fi Alliance začel promovirati tudi tehnologijo Wi-Fi Sensing, kjer se Wi-Fi uporablja za pozicioniranje.

WhoFi, ki so ga razvili na rimski univerzi La Sapienza, deluje podobno. Glavna uporaba je potrjevanje identitete oziroma re-identification. To je pogost problem pri videonadzoru, kjer je treba ugotoviti, ali je posnetku še vedno isto oseba ali ne. Ne gre torej za identifikacijo, temveč primerjanje s prejšnjim posnetkom. Najpreprostejši način je preveriti, ali ima oseba ista oblačila. Včasih pa to ne gre in tedaj lahko pomaga WhoFi.

Ko signal Wi-Fi pri širjenju skozi prostor naleti na človeka, z njim interagira. Malenkostno se spremenita faza in amplituda elektromagnetnega valovanja, kar lahko zaznamo. Izumitelji WhoFi trdijo, da je njihova tehnologija 95-odstotno natančna, ko uporablja nevronske mreže in transformerje.

