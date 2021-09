Wi-Fi 7 bo omogočal petkrat višjo prepustnost podatkov

Naslednja generacija standarda Wi-Fi bo sicer predvidoma nared šele okoli leta 2024, vendar že današnji orisi nakazujejo, da bo šlo za pomembno nadgradnjo. Prvi standard Wi-Fi sicer sega že v davno leto 1997, od tedaj pa smo doživeli šest večjih nadgradenj standarda. Zadnja sega v leto 2019, poznamo pa jo pod kratico 802.11ax.

Malo znan je podatek, da omrežja Wi-Fi danes prenašajo že skoraj polovico vsega omrežnega prometa. Po oceni družbe Cisco naj bi leta 2022 ta deleže znašal 51%, kar je lep skok glede na leto 2017, ko je Wi-Fi prenašal okoli 43% svetovnega prometa. Ob tem velja poudariti, da je bila raziskava narejena pred pandemijo, ko se je potreba po omrežjih Wi-Fi še povečala, torej so podatki nekoliko zastareli. Neuradno bi lahko drugo leto Wi-Fi prenašal že skoraj 60% vsega prometa.

Novi Wi-Fi 7, ki bo najbrž nosil tehnično oznako 802.11be, bo prinašal precej višjo prepustnost podatkov, kot sedanja generacija. Tehnična specifikacija glede hitrosti sicer še ni dokončana, znano pa je, da načrtovalci iščejo predvsem možnosti za agregacijo prometa in boljše sodelovanje več podatkovnih kanalov med sabo, ne pa nujno tudi izdatno višanje hitrosti znotraj posameznega kanala.

Wi-Fi 7 bo še naprej deloval v frekvenčnih pasovih 2,4, 5 in 6 GHz, bo pa znal tvoriti virtualne kanale prek več frekvenčnih pasov hkrati, tudi tedaj, ko frekvence niso skupaj. Sedanji standardi so pri izbiri in združevanju frekvenčnega pasu precej bolj omejeni. Po sedanjih smernicah naj bi Wi-Fi lahko za komunikacijo zasedal do 320 MHz frekvenčnih pasov, uporabljal do 16 različnih tokov (specifikacija MIMO), novost pa bo učinkovitejši protokol za prilagajanje razmeram in ponavljanje paketov (Hybrid Automatic Repeat Request ali HARQ).

Novi standard Wi-Fi bo prinesel še dve novosti. Prva je novi protokol za koordinacijo med različnimi brezžičnimi dostopnimi točkami (kar danes poznamo kot lastniške protokole Mesh) ter poseben dodatek TSN (Time Sensitive Networking) za zagotavljanje prenosa podatkov časovno občutljivih podatkov z minimalno latenco.