Objavljeno: 7.11.2023 05:00

WeWork tik pred stečajem

Tehnološko zagonsko podjetje WeWork, ki se ukvarja z oddajo prostorov za delo v skupnih pisarnah oziroma sodelo (coworking), je tik pred propadom. Minuli teden so se razširile govorice, da bodo kmalu vložili zahtevek za začetek stečajnega postopka, včeraj pa so prekinili trgovanje z njihovimi delnicami. Tečaj je pred prekinitvijo zgrmel za več kot četrtino.

Letos so sicer delnice podjetja izgubile že več kot 96 odstotkov vrednosti. Že minuli teden je podjetje razkrilo, da so se z nekaterimi upniki sporazumeli o odlogu plačila, kar je zelo slab znak za prihodnost podjetja. Junija so imeli 2,9 milijarde dolarjev dolga in za več kot 13 milijard dolarjev dolgoročnih najemnih pogodb.

Še leta 2019 je bil WeWork vreden 47 milijard dolarjev, nato pa je šlo le še navzdol. Zamisli o javni ponudbi delnic tedaj investitorji niso bili naklonjeni in tudi ko se je to leta 2021 zgodilo, ni bilo nič bolje. Uradno iz podjetja izjav ne dajejo, a obeti so klavrni. Že avgusta so opozarjali na težke razmere, septembra pa so začeli pogajanja o novih najemnih pogodbah. Oktobra so zamudili s plačili prvih obveznosti in začel je teči 30-dnevni rok, ko je to še možno storiti brez posledic.

Sedaj je očitno glasbe konec.