Objavljeno: 8.11.2023 05:00

WeWork gre v prisilno poravnavo

Trajalo manj kot teden od prvih namigov, da je WeWork­ v resnih škripcih, da je podjetje vložilo predlog za začetek prisilne poravnave (Chapter 11). Mlado podjetje, ki je bilo še pred štirimi leti vredno 47 milijard dolarjev, ne zmore servisirati več kot 18 milijard dolarjev dolga. Po uradnih podatkih ima za 15 milijard dolarjev premoženja.

Izvršni direktor David Tolley je dejal, da se 90 odstotkov upnikov strinja s pretvorbo treh milijard dolarjev dolgov v kapital. Podjetje je v preteklosti zbralo 22 milijard dolarjev investicij in ima v lasti 777 lokacij v 39 državah po svetu. Prisilna poravnava se sicer nanaša zgolj na ameriški in kanadski del, medtem ko na primer WeWork India posluje odlično.

WeWork v vlogi za prisilno poravnavo zagotavlja, da ima pripravljen načrt za dezinvestiranje in umik z neprofitabilnih lokacij. Večino dolgoročnih najemnih pogodb so sklenili sredi norije minulega desetletja, nato pa je šlo počasi navzdol. Javna ponudba delnic v letu 2019 ni uspela zaradi strahov investitorjev pred slabi poslovnim modelom, nato pa so uspeli dve leti pozneje.

WeWork se je sicer prestrukturiral že v začetku tega leta, a podaljšanje ročnosti dolga ni bilo dovolj, da bi se izognili prisilni poravnavi. Sedaj bodo poizkusili znova.