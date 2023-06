Objavljeno: 16.6.2023 05:00

Western Digital po treh letih priporoči menjavo diskov

Ena izmed bolj strašljivih izkušenj je opozorilo, da bo disk vsak hip odpovedal, še zlasti če se to zgodi v NAS-u. To se množično dogaja uporabnikom Western Digitalovih diskov, ki v Synology DiskStation Managerju dobivajo opozorila, da bodo njihovi tri leta stari diski odpovedali. A razlog je precej bolj banalen.

Z diski ni nič narobe. Diski po treh letih neprekinjenega obratovanja v atributih WDDA (ki so WD-jeva verzija širše znanega SMART-a) javijo opozorilo, da je disk nabral že veliko ur obratovanja in da ga naj uporabnik zamenja. Disk še vedno deluje – za razliko od podobnih trikov proizvajalcev tiskalnikov, ki tudi s povsem solidnimi kartušami nočejo več tiskati – a sporoča grozeče opozorilo.

Ni jasno, kateri vse diski so prizadeti, saj WD ne razkriva, kje uporablja WDDA. Synology poroča, da se napaka pojavlja pri serijah WD Red Pro, WD Red Plus in WD Purple. Globlje vprašanje je, kaj WDDA sploh omogoča. Proizvajalec se hvali, da omogoča izogibanje napakam in pametno upravljanje diskov, v resnici pa gre za preoblečen SMART.

WDDA ne pravi, da so diski po treh letih zanič, priporoči pa budno spremljanje in zamenjavo. Od tod je zgodba stvar interpretacije. Bodisi je WD resnično pazljiv in uporabnikov želi najboljše ali pa želi zgolj prodati več diskov. V preteklosti je namreč že počel kaj umazanega, denimo na skrivaj v serijo diskov vgradil SMR (shingled magnetic recording), zaradi česar so kasneje plačali 2,7 milijona dolarjev poravnave. Diski s SMR so zaradi načina zapisa, kjer se podatki deloma prekrivajo, neprimerni za uporabo, kjer je potrebna visoka odzivnost.