Objavljeno: 4.8.2026 07:00

Waymovi samovozeči avtomobili preglasni, da bi se smeli polniti ponoči

Ena izmed prednosti električnih samovozečih avtomobilov je prav tišje delovanje, zaradi česar imajo nekateri modeli vgrajena orodja za oddajanje hrupa pri nižjih hitrosti zavoljo varnosti. Precej drugače pa je med polnjenjem, ko vozila mirujejo. Tedaj so tako glasna, da je sodišče v Santa Monici v Los Angelesu prepovedalo polnjenje ponoči.

Prebivalci so se pritožili, da vozila ponoči med polnjenjem zvočno in svetlobno onesnažujejo. Tako svetleče luči kot stalno piskanje, ko vozijo vzvratno s svojih parkirnih mest, so moteče. Težave imajo prebivalci, ki stanujejo blizu velikih parkirišč, na katerih Waymo polni svoja vozila. Sodišče je odločilo, da od 23. do 6. ure polnjenje na enem izmed parkirišč (Broadway at 12th and Euclid Streets) ni dovoljeno.

Prebivalci so dejali, da so pozitivne spremembe hitro opazili. Waymo se je sicer na razsodbo pritožil, naslednje zaslišanje pa je predvideno za oktober. Prebivalci sicer že od lanskega januarja tarnajo, da so Waymova vozila ponoči preglasna, za sodno odredbo pa so potrebovali poldrugo leto!