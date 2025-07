Objavljeno: 9.7.2025 05:00

Waymo samovozeče taksije poslal še v New York in Filadelfijo

Googlovo podjetje za avtonomno vožnjo je svoje samovozeče taksije popeljalo tudi v New York in Filadelfijo. Waymo je za zdaj komercialno na voljo v Phoenixu, San Franciscu, Los Angelesu, Atlanti in Austinu, kjer se vozijo njegovi Jaguarji I-Pace. Prikličemo jih lahko z aplikacijo Waymo One ali ponekod Uber.

Prihodnje leto se želijo razširiti še v Washington in Miami, sedaj pa torej v New York in Filadelfijo. V omenjenih mestih ne začenjajo komercialnih storitev, temveč gre za tako imenovana izleta. To pomeni, da je Waymo tja poslal vozit svoja vozila, ki pa še ne pobirajo potnikov, da bi se naučila okolice. Vozila imajo tudi človeške voznike za vsak primer, a načeloma vozijo avtonomno, kolikor to gre.

V New Yorku bo na Manhattnu severno od centralnega parka vozili klasično, ker še nima dovoljenja oblasti za avtonomno vožnjo. V Filadelfiji bodo vozili po središču mesta in okoliških avtocestah. To je običajno prvi korak do komercialnih storitev. Spomnimo, da je Waymo leta 2023 naredil izlet do Santa Monice v Los Angelesu, danes pa tam vozi potnike.

Omenimo še Tokio, ki bo prva razširitev izven meja ZDA. Decembra lani so napovedali širitev v deželo vzhajajočega sonca, aprila letos pa je bilo vse nared. Za zdaj tam še vedno vozijo z ljudmi.