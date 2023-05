Waymo in Uber v Phoenixu združujeta moči

Waymo (del iste korporacije kot Google) in Uber sta sklenila večletno strateško partnerstvo, ki bo uporabnikom Uberjeve aplikacije omogočilo vožnjo z avtonomnimi taksiji brez voznika. Sprva bo to možno početi v Phoenixu, kasneje pa tudi drugod.

Waymo in Uber se že štirinajst let vsak na svoj način trudita spremeniti vožnjo. V Googlu so začeli zelo neposredno, ko so želeli odstraniti voznika iz avtomobilov, kar jim je uspelo. Uber po drugi strani omogoča platformizacijo taksislužb, kar prinaša dobre in slabe učinke. Sčasoma sta podjetji svojo dejavnost razširili, tako da na primer Uber dostavlja vse od hrane do paketov, razvija pa tudi vozila brez voznika.

Waymo je z avtomobili brez voznika prevozil že milijone kilometrov, v Phoenixu pa se lahko tako peljemo v čisto pravih taksijih, kar smo preizkusili tudi v naši reviji. Za uporabo je bilo treba imeti aplikacijo Waymo in ustrezno kreditno kartico, sedaj pa bo to lažje. Uber je pač precej večji igralec na področju prevozov ljudi, zato bo povezava podjetij omogočila brezpilotno vožnjo več ljudem. Pri tem Waymo dodaja, da vozila ne bodo na voljo izključno prek Uberjeve aplikacije.

Waymo