Objavljeno: 27.11.2025 07:00

Warner Music dovolil uporabo umetnikov za generiranje skladb z umetno inteligenco!

Warner Music Group se je poravnal s kontroverzno platformo Suno, ki omogoča ustvarjanje glasbe z umetno inteligenco, tako da vpišemo ključne besede (prompt). Ker se je model, ki ga poganja Suno, učil na avtorsko zaščitenih posnetkih glasbe, so številni založniki stran tožili. Med njimi sta bila tudi WMG in Sony, a WMG je sedaj sprevidel, da se je bolje pridružiti prihodnosti kot se boriti proti njej.

WMG je velikan, ki zastopa številna velika imena, denimo Eda Sheerana, Duo Lipo in Coldplay. Novi dogovor prinaša edinstveno rešitev, ki utegne temeljito spremeniti način, kako nastaja glasba. WMG bo uporabnikom platforme Suno dovolil uporabljati glas, imena in podobo izvajalcev, ki se pridružijo programu. Suno pa bo vzpostavil napredne licencirane modele, ki bodo s tem usklajeni.

Suno je resda novo podjetje, ki je nastalo pred dvema letoma, a ima že 100 milijonov uporabnikov. Prihodnje leto bodo izdali nov model, ki bo deloval v skladu s pogoji poravnave, uporabniki pa bodo morali za prenos skladb plačati. Predvajanje in deljenje bo ostalo brezplačno, kar spominja na ureditev večine pretočnih storitev.

Poleg platforme Suno zelo podobne storitve ponuja tudi Udio, ki ga prav tako tožijo WMG, Sony in Universal Music. Tam poravnave še ni na vidiku, se pa utegne zgoditi nekaj podobnega.

