Walmart razširja program dostave z droni

Ameriški veletrgovec Walmart je napovedal razširitev mreže DroneUp za dostavo paketov z droni.

Doslej so izvedli več sto tovrstnih dostav, do konca leta naj bi storitev razširili na 34 lokacij po ZDA. S tem bodo lahko z droni dostavili do milijon paketov na leto. Cena tovrstne dostave je razmeroma nizka, 4 dolarje, dron pa lahko dostavil paket teže 4,5 kilograma. Pri podjetju se hvalijo, da lahko dobimo pošiljko že 30 minut po oddaji spletnega naročila. Pri tem sodelujejo s podjetjem DroneUp, velja pa poudariti, da drone letijo certificirani piloti, torej ne gre za uporabo kake napredne računalniške inteligence.