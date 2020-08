Wall Street Journal – Mark Zuckerberg je bil tisti, ki je v Washingtonu vzpodbudil strahove prek TikTokom

WSJ poroča, da je Mark Zuckerberg, šef (in največji posamezni lastnik) Facebooka, v poskusu preusmeritve pozornosti politike stran od poskusov reguliranja Facebooka, slednjo poskušal opozoriti na nevarnosti kitajskih medijskih velikanov. Kot kaže, uspešno.

Mark je v govoru na univerzi Georgetown študentom položil na srce, da TikTok ni tako zavezan k svobodi izražanja kot Facebook in da predstavlja grožnjo ameriškim vrednotam in tehnološki nadvladi. Isto sporočilo naj bi v okviru obiska, ki se je zgodil lanskega oktobra, predstavljal tudi Washingtonskim politikom. Na privatni večerji v Beli Hiši je to predstavil tudi predsedniku Trumpu.

Ameriška politika je kmalu po tem začela pregled podjetja s stališča nacionalne varnosti, predsednik Trump pa je delovanje TikToka v ZDA z izvršnim ukazom nazadnje prepovedal. Razen, če ga bo do 15. septembra kupilo katero izmed ameriških podjetij. Zanimanje je veliko – med drugim se za ameriški del TikToka zanimata Microsoft in Oracle.

Podatki sicer kažejo, da je bil Facebook v prvi polovici leta 2020 podjetje, ki je za lobiranje v Washingtonu potrošilo najvišjo vsoto. Verjetno je jasno, da je TikTok, ki se je zasidral med mlajšo populacijo, medtem ko Facebook (tudi z Instagramom) obvladuje starejšo, Facebookova pomembna konkurenca…