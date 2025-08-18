Objavljeno: 18.8.2025 06:00

VW predstavil naročnino za povečanje moči motorja

Nemški avtomobilski velikan Volkswagen (VW) je v Veliki Britaniji predstavil novo naročniško storitev, s katero lahko lastniki določenih modelov ID.3 odklenejo dodatno moč motorja.

Nadgradnja, ki prinaša bolj športno vozno izkušnjo, stane 16,50 £ na mesec, 165 £ na leto ali 649 £ za enkratni doživljenjski nakup. Pri slednji možnosti nadgradnja ostane vezana na avto, tudi če ga lastnik kasneje proda. VW potezo utemeljuje z željo, da bi kupcem ponudil več izbire, saj se ti lahko za zmogljivejši motor odločijo kadarkoli, namesto da bi morali že ob nakupu plačati višjo ceno. A kot so pokazale izkušnje z drugimi proizvajalci, so takšne naročnine pogosto deležne kritik, saj uporabniki menijo, da plačujejo za funkcije, ki so v vozilu tehnično že prisotne. Podobne pristope so uvedli tudi BMW (gretje sedežev in volana) ter Mercedes (hitrejše pospeševanje v ZDA). Po podatkih raziskave S&P Global pripravljenost kupcev na plačevanje dodatnih naročnin za avtomobilske funkcije pada, leta 2024 je bila pri 86 %, letos pa le še pri 68 %.