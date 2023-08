Objavljeno: 17.8.2023 13:00

Vsi želijo Nvidiine čipe za umetno inteligenco

Bitko so res odprli v Silicijevi dolini in Londonu, a pridružujejo se ji vsi države. Umetna inteligenca se zdi tehnologija 21. stoletja, za njen trening in uporabo pa potrebujejo grafične čipe. Veliko grafičnih čipov, med katerimi so trenutno najbolj priljubljeni Nvidiini. Ti so domala razgrabljeni.

Zadnji sta se za grafične čipe ogreli Savdska Arabija in Združeni arabski emirati, ki kupujeta na tisoče najzmogljivejših Nvidiinih kartic. Državi sta že naznanili, da si prizadevati postati globalna voditelja na področju umetne inteligence, čemur sledijo tudi investicije. Savdska Arabija je samo v zadnjem naročilu kupila 3000 čipov Nvidia H100, ki skupno stanejo 120 milijonov dolarjev. Naročila jih je Univerza kralja Abdulaha (KAUST). Podobno se dogaja tudi v Združenih arabskih emiratih, kjer Inštitut za tehnološke inovacije v Abu Dabiju razvija svoj veliki jezikovni model Falcon.

Čipe H1000 za Nvidio izdeluje TSMC. V letu 2023 jih bodo izdelali približno 550.000, od česar jih bo šlo v omenjeni državi več kot odstotek. Kaj se da s tem postoriti, prikazuje model GPT-3, ki je bil natreniran na 1000 čipih A100 prejšnje generacije v približno enem mesecu. KAUST jih ima že sedaj 200, na njih pa trenira svoj LLM.

V resnici si čipe H100 ta hip želijo vsi. Povpraševanje bistveno presega ponudbo in kdor čipe naroči danes, jih bo dobi šele v drugi polovici prihodnjega leta. Elon Musk je v svojem slogu dejal, da je laže dobiti droge kakor H100, kar morda ni daleč od resnice. Andrej Karpathy iz OpenAI pa dodaja, da trenutno glavne govorice v Silicijevi dolini niso, kaj kdo razvija, ampak kdo uspe kupiti H100. Dobavni roki so namreč ogromni.

FT