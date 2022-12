Vse več podjetij je zelo zaskrbljenih za varnost podatkov

Podjetje Dell je predstavilo najnovejšo raziskavo “2022 Dell Global Data Protection Index”, v kateri so preverili mnenje okoli odločevalcev za področje informacijske tehnologije v podjetjih iz celega sveta. Ključna ugotovitev je ta, da se je število napadov in izgube podatkov v zadnjem letu odločno povečalo, odgovorni za podatkovno varnost pa so vse bolj zaskrbljeni nad prihodnostjo.

Poročilo razkriva, da se so podjetja v zadnjih 12 mesecih zaradi napadov in naravnih nesreč izgubila več podatkov, kot zadnjih nekaj let skupaj. Opazen je predvsem precejšen skok kibernetskih napadov, saj je tovrstne grožnje v zadnjem letu doživelo že 48% vseh vprašanih podjetij. To je velik skok v primerjavi z letom 2021, ko je napade potrdilo 37% vprašanih.

Posledično se je tudi povečal delež tistih, ki so zaskrbljeni nad razmerami, v katerih morajo podjetja ščititi svoje podatke. 55% vprašanih meni, da njihova podjetja ne dosegajo zastavljenih ciljev za varnostno kopiranje in povrnitev podatkov v poslovno še sprejemljivih časovnih okvirjih. 69% vprašanih izraža bojazen, da se bo število kritičnih dogodkov v naslednjih 12 mesecih še povečalo.

Kljub obširnim investicijam v informacijsko varnost v preteklih letih kar 67% podjetij meni, da njihovi ukrepi najbrž ne bodo dovolj za uspešno kljubovanje najrazličnejšim napadom. V zadnjem letu pa je skokovito naraslo nezaupanje v obstoječe prakse dela na daljavo. Kar 70% vprašanih zatrjuje, da se je kibernetska varnost občutno poslabšala zaradi dela od doma oziroma na daljavo.

S tehnične plati je glavni izziv za odgovorne v IT zaščita novih tehnoloških podsistemov v IT okolju, kot so storitve v oblaku, programski kontejnerji, naprave IoT in druge aplikacije usmerjene proti kupcem. Čeprav je večina vprašanih podjetij že implementirala ali pa je v fazi implementiranja rešitev z ničelnim zaupanjem (Zero Trust), je zelo malo podjetij na tem področju doseglo želeno arhitekturo in stopnjo zaupanja.