Vse več časa preživimo v aplikacijah

Objavljeno: 10.10.2020 14:32

Po podatkih analitskega podjetja App Annie se je uporaba aplikacij po svetu v zadnjih treh mesecih dvignila za 25% glede na isto obdobje lani.

Podatki so sicer omejeni na uporabo naprav Android, skupaj pa se je v aplikacijah v tem obdobju preživelo več kot 180 milijard ur. Najpopularnejše štiri aplikacije so vse v lasti Facebooka - poleg osrednje aplikacije Facebook so tu še WhatsApp, FB Messenger in Instagram. Sledijo Amazon, Twitter, Netflix, Spotify in novinec TikTok. Slednji je tudi drugi najbolj profitabilni (če odštejemo igre), to pride na račun t.i. “virtualnih napitnin”, ki jih lahko uporabniki pošljejo svojim priljubljenim ustvarjalcem.

Poraba denarja v aplikacijah se je dvignila za 20% glede na lani na rekordnih 28 milijard dolarjev. Večina tega je sicer šla preko Applovih aplikacij (dobrih 64%), čeprav je ta delež manjši kot lani (torej raste poraba v Android aplikacijah hitreje). V obeh trgovinah so igre najbolj dobičkonosne, pri drugih aplikacijah pa občutno rastejo naročnine.