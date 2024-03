Vse spremembe operacijskega sistema Windows, ki jih Microsoft uvaja zaradi evropskega akta DMA

Microsoft uvaja v Evropi spremembe operacijskega sistema Windows, družabnega omrežja LinkedIn, brskalnika Edge in iskalnika Bing, da bi zadostil zahtevam evropske uredbe o digitalnih trgih DMA.

Microsoft je uskladitve z evropsko zakonodajo napovedal že novembra 2023, zdaj pa so spremembe, ki izboljšujejo zasebnost uporabnikov in jim omogočajo večji nadzor nad njihovimi podatki, stopile v fazo izvajanja. Ključne spremembe vključuje aprilska nadgradnja operacijskega sistema Windows, ki bo omogočala standardno odstranjevanje brskalnika Edge in iskalnika Bing, tuji razvijalci pa bodo z njo lahko ponudili funkcionalnost iskanja s pomočjo polja v opravilni vrstici ne glede na privzeti spletni brskalnik. Microsoft bo zagotovil, da podatki, zbrani iz tujih aplikacij za namene telemetrije, diagnoze napak ali hroščev, ne bodo uporabljeni v konkurenčne namene. Podjetje bo uporabnikom tudi ponudilo nove zaslone za potrjevanje soglasij, kjer jim bo ponujena možnost združevanja podatkov Windows z drugimi Microsoftovimi storitvami in izdelki.

Uporabniki družabnega omrežja LinkedIn bodo lahko prekinili povezavo svojih osnovnih izkušenj z drugimi storitvami, kot so zaposlitvene, trženjske in izobraževalne vertikale, pri čemer bo personalizirana uporabniška izkušnja zavestno okrnjena. Za pooblaščene aplikacije in neprekinjeno prenašanje osebnih podatkov z družabnega omrežja LinkedIn bodo na voljo novi programski vmesniki API.