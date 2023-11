Vse slušalke z aktivnim odpravljanjem hrupa so lahko srčni monitorji

Google je objavil raziskovalni članek, ki opisuje novo eksperimentalno tehnologijo, ki lahko obstoječe slušalke z aktivnim odpravljanjem hrupa (ANC) spremeni v srčne monitorje zgolj s posodobitvijo programske opreme.

Google je iznašel inovativno metodo, s katero opremi slušalke z možnostjo spremljanja srčnega utripa in variabilnosti srčnega utripa brez potrebe po dodatnih senzorjih za spremljanje zdravja. Tehnologija, imenovana APG (Audioplethysmography), je akustični senzorski sistem, ki pošilja nizkointenzivni ultrazvočni signal s pomočjo zvočnikov na slušalkah ANC in sprejema odmeve preko vgrajenih mikrofonov. Google je razvil tudi matematični model za analizo in pretvorbo ultrazvočnih odmevov v odčitke srčnega utripa.

Google je izvedel osemmesečno terensko študijo s 153 udeleženci, da bi ocenil APG. Tehnologija deluje tudi pri spremljanju srčne aktivnosti, ko na slušalkah igra glasba in ko je telo v gibanju med dejavnostmi, kot je tek. Po navedbah Googla je APG odporen na dejavnike, kot so razlike v barvi kože, neoptimalno tesnjenje ušesa in velikost ušesnega kanala. Podjetje trdi, da tehnologija nima skoraj nobenega vpliva na življenjsko dobo baterije slušalk ANC. V resničnem življenju tehnologija deluje. Google je v osemmesečni študiji ugotovil, da tehnologija zagotavlja visoko stopnjo natančnosti pri poročanju o odčitkih srčnega utripa in variabilnosti srčnega utripa.

Googlova raziskovalna ekipa se bo zdaj osredotočila na testiranje APG z bolj intenzivnimi gibalnimi dejavnostmi, kot so pohodništvo, dvigovanje uteži, boks in HIIT (visoko intenzivni intervalni trening), da bi izboljšala zmogljivost tehnologije.