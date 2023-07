Vse se draži, tudi glasba

Vodilni svetovni ponudnik pretočne glasbe Spotify je napovedal dvig cen svojih naročniških paketov. Med državami, kjer bo podražitev začela veljati že z naslednjim obračunom, je tudi Slovenija.

Spotify prvič od ustanovitve leta 2011 dviguje svoje cene. Podjetje je v uradnem sporočilu za javnost pojasnilo, da je dvig cen potreben za povečanje prihodkov in izboljšanje storitev. Slovenski uporabniki bomo po novem za osnovni naročniški paket Premium Solo plačevali 6 evrov in pol na mesec, kar je 50 centov več kot prej. Paket za dva uporabnika bo novem stal 9 evrov, družinski paket pa 11, kar je evro več kot doslej. Cena študentskega paketa se bo povečala s treh na 3 in pol evra.

Podražitev sledi nedavnemu dvigu cen storitve YouTube Premium, ki video posnetkom s spletišča odstrani oglase ter omogoči dostop do glasbene pretočne storitve YouTube Music, ki v ZDA po novem stane dva evra več. V Sloveniji spletišče YouTube naročnino Premium zaenkrat ponuja še po stari ceni.