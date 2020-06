Vse o cenejših telefonih – v novem Monitorju, ki je izšel danes!

Počitnice so tu, z njimi pa tudi poletna številka Monitorja! Tokrat smo se lotili cenejših telefonov – modelov, ki gredo v prosti prodaji do 300 evrov. Izbor je po eni strani izredno širok, po drugi pa se hitro omeji na nekaj solidnih in priporočljivih modelov. Slabih telefonov sicer res ni več, tudi za to ceno ne, a so razlike vseeno zelo opazne.

Ukvarjali smo se tudi z DJIjevim novim letalnikom (dronom) Mavic Air 2, ki prinaša kar nekaj izboljšav v primerjavi s predhodnikom - predvsem koristen je daljši čas letenja, pa tudi zložljive propelerje in tišje delovanje. Preizkusili smo tudi nekaj novih tablic, dve Huaweijevi (dražji model MatePad Pro in cenejšo MatePad T8) in eno Samsungovo (Galaxy Tab S6 Lite).

Objavljamo pa tudi preizkus storitve PoštAR.eu ki omogoča elektronsko vročanje prejemanje priporočenih pisem – to je še toliko bolj koristno, če se vrste v poštah zaradi morebitne karantene dodatno podaljšajo.

Že kako desetletje se pojavljajo najrazličnejše »pametne« naprave, v našem članku pa smo se lotili pregleda najbolj neumnih in čudaških naprav, ki se na tak ali drugačen način imajo za pametne. Denimo Egg Minder, čuvar jajčk, pri katerem preko aplikacije preverimo, kolijo jajc imamo doma v hladilniku in koliko časa so že tam. Ali pa inteligentna WC školjka, ki ima vgrajeno ambientalno svetlobo, bluetooth zvočnik in samodejno dvigovanje (in seveda spuščanje) pokrova.

Med rednimi preizkusi smo tokrat preizkusili dva tanka prenosnika – Lenovo Yoga Slim 7 za slabih tisoč evrov in Chuwi LapBook Pro, ultra-tanek prenosnik za dobrih štiristo evrov. Razlike so po eni strani očitne, po drugi pa moramo priznati, da nas je poceni brezimni malček pozitivno presenetil.

Preizkusili smo tudi nekaj novih fotoaparatov višjega cenovnega razreda - profesionalni Nikonov DSLR D6 (čigar ohišje večja dobrih sedem tisoč evrov), Sonyjev skoraj žepni RX100 Mark 7 in Sigmin posebnež, model fp, najmanjši aparat s tipalom polne velikosti 35 mm.

Med poljudnimi članki velja omeniti članek o človekovi pravici do interneta. Na svetu je še kar veliko držav, ki se na te pravice požvižgajo in na tak ali drugačen način omejujejo dostop svojih državljanov. Zanimiv je tudi članek o predsodkih, ki jih kaže umetna inteligenca v obliki digitalnih pomočnic in pomočnikov (Siri, Alexa, Google Assistant).

V novejšo spletno zgodovino pa se spustimo pri članku o plačilnih zidovih, za katerimi kar veliko medijev hrani svoje vsebine. Ti so mestoma luknjičasti, pogosto tudi namerno. Dotaknemo se propadlih projektov, denimo v Sloveniji poznanega sistema Piano, ki so ga nekateri naši mediji začeli uporabljati leta 2012.

Pred kratkim je kar nekaj zanimanja pritegnila novica o prebojnih odkritjih na področju avtomobilskih baterij. Elona Muska je obljubil (in dostavil) baterije, ki bodo električnim avtomobilom življenjsko dobo podaljšale na dva milijona kilometrov. Tudi o tem oziroma o novostih na tem področju, si lahko preberete v članku v tokratnem Monitorju..

V prilogi Monitor Pro, namenjeni poslovnemu IT, pa tokrat pišemo o analitiki in obdelavi podatkov.

Kot vedno imamo poleti mesec odmora, naslednja redna številka zato izide v torek, 25. avgusta. Celo poletje je še vedno na voljo tudi posebna poletna številka z množico nakupovalnih vodičev!



