Vse najboljše Windows 3.11

Pred tridesetimi leti je Microsoft izdal Windows 3.11, majhno posodobitev operacijskega sistema Windows 3.1, ki je odigrala ključno vlogo pri razvoju interneta.

Windows 3.11 je bila zelo majhna nadgradnja operacijskega sistema, ki je prinesla predvsem popravke napak in nestabilnosti, a hkrati dodala možnost deljenja računalniških virov z drugimi uporabniki in napravami v istem omrežju. Windows 3.11 je bil brezplačna posodobitev za Windows 3.1 in je slednjega na trgu popolnoma nadomestil.

Druga različica Windows 3.1, imenovana Windows for Workgroups, je bila namenjena podjetjem. Ko je bila ta različica posodobljena na Windows for Workgroups 3.11, je prejela nekaj pomembnejših sprememb, ki so se večinoma vrtele okoli omrežja in sorodnih zmožnosti. Windows for Workgroups 3.11 je prinesel podporo za deljenje pogonov in skupinski koledar. Ta različica operacijskega sistema je prejela tudi paket, ki je dodal podporo za TCP/IP in omogočil lažjo povezljivost z omrežjem, izboljšal povezljivost z NetWare in podobno. Microsoft je opogumljen z uspešnostjo različice 3.11 z naslednjo izdajo operacijskega sistema Windows 95, stavil vse na internet in spletni brskalnik Internet Explorer.