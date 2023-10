Vse, česar vam Google ni želel razkriti o sebi

Aktualni sodni proces proti Googlu, ki v ZDA poteka zaradi suma kršitve protimonopolne zakonodaje, je ne glede na končni rezultat že dal več, kot smo si lahko obetali. Ameriško pravosodno ministrstvo na svojih straneh vestno objavlja dokumente, ki so del dokaznega gradiva in kot taki v javnem interesu. Gre za obsežne predstavitve, poročila in druge dokumente, ki opisujejo delovanje podjetja.

Gre večinoma za nekaj let stare dokumente, ki se z zamudo objavijo še javno – ko so dokazi pač izvedeni na sodišču – a zato niso nič manj relevantni. Minuli teden so na primer objavili 126 prosojnic dolgo Googlovo interno predstavitev o delovanju prodaje oglasov na Googlovih platformah. Gre za izdelek skupine "Ad Quality", ki se ukvarja z oglasi.

Da je vsebina javno objavljena, Google sedaj zelo jezi. Vidimo lahko namreč podrobnosti algoritma, ki ga uporabljajo. Tako vemo, da kakovost oglasov zagotavljajo s QBB (Quality Based Bidding), SmartAss (Smart Ad Serving Systems), UBAQ (User-based Ads Quality) in LPQ (Landing Page Quality). Vidimo tudi, kako ima Google nadzor nad cenami, kako kaznuje in nagrajuje po lastni presoji itd. V skrajnih primerih oglase kar izločijo.

To seveda ni niti vse, kar je tam najti o oglasih, poleg tega pa so dostopni še številni drugi dokumenti. Kogar zanima delovanje Googla, zlasti če želi optimizirati svoje poslovanje, je toplo vabljen k ogledu.

