Vsak teden zagori na enem letalu zagori litij-ionska baterija

Pri potovanju z letalom so predmeti, ki jih ne smemo imeti v ročni prtljagi, ker bi lahko predstavljali eksploziv – denimo več kot 100 mililitrov tekočine. Na drugi strani so predmeti, ki jih ima skoraj vsakdo in jih moramo imeti v ročni prtljagi, ker se redno vnamejo. Gre za litij-ionske baterije.

To ni le teoretična nevarnost. Ameriška Agencija za letalski promet (FAA) je potrdila, da se je v zadnjih petih leti število incidentov z baterijami na krovu povečalo za 42 odstotkov. Od leta 2021 se je samo v ZDA vsak teden vsaj enkrat zgodilo, da se je kakšna litij-ionska baterija med letom začela smoditi, da so morali ukrepati. Skupno je bilo v letih 2013-2022 več kot dva tisoč incidentov.

Glavna težava litij-ionskih baterij je težavno gašenje. V celici je namreč vse, kar je potrebno za gorenje. Vsebujejo gorivo, oksidant in ko reakcija steče, tudi zadostno temperaturo. Če se to začne dogajati na letalu, ki je 10.000 metrov nad tlemi, je to zelo nevarno.

V zadnjih desetih letih so v ZDA na letalih zabeležili devet tisoč incidentov HAZMAT, kamor sodijo pobegle baterije, aerosoli, strelivo, strupi, barve in podobno. Od teh se je 700 incidentov zgodilo na potniških letalih, kjer so glavni krivci baterije, ki so opredeljene kot nevarni tovor.

Zaenkrat ni vidiku ni nobene pametne rešitve, saj baterij ne morejo prepovedati jemati na krov. Dokler raziskovalci ne bodo izumili negorljivih baterij, kar je zelo aktivno področje raziskav, se bomo lahko borili le s simptomi.

CBS