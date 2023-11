Vsak lahko naredi svoj ChatGPT

Z inovacijo podjetja OpenAI si bo slehernik lahko omislil model umetne inteligence, ki bo posebej prilagojen njegovim potrebam.

Pri podjetju OpenAI so predstavili funkcijo, ki bo spremenila način, kako posamezniki, razvijalci in podjetja uporabljajo umetno inteligenco. Gre za funkcijo, ki omogoča ustvarjanje prilagojenih AI botov, znanih kot GPTs, ki so namenjeni specifičnim potrebam. Mini modeli so zasnovani tako, da jih je mogoče programirati z uporabo naravnega jezika, kar pomeni, da lahko uporabniki brez poglobljenega tehničnega znanja ustvarijo AI modele, ki so posebej prilagojeni njihovim željam.

Novost odpira vrata številnim možnostim uporabe umetne inteligence v različnih panogah. Na primer, podjetja lahko razvijejo modele za izboljšanje uporabniške izkušnje na svojih spletnih straneh, avtomatizacijo odgovorov na pogosta vprašanja strank ali celo za analizo velikih količin podatkov, da bi pridobili vpoglede, ki vodijo do izboljšav v poslovanju. Razvijalci lahko na drugi strani hitro in učinkovito ustvarijo modele, ki so prilagojeni specifičnim nalogam, ne da bi morali vsakič začeti od začetka. To lahko vodi do hitrejšega razvoja aplikacij in storitev, saj je modele mogoče enostavno prilagoditi in izboljšati, ne da bi morali vložiti veliko časa in sredstev v razvoj. Svež pristop omogoča večjo prilagodljivost in inovativnost pri uporabi umetne inteligence. Podjetja in posamezniki lažje eksperimentirajo z različnimi aplikacijami AI, ne da bi se morali ukvarjati s kompleksnostjo tradicionalnega programiranja AI modelov. Tovrstna funkcionalnost nas zna pripeljati do novih in ustvarjalnih načinov uporabe AI, ki jih doslej še nismo videli.

Vendar z novo tehnologijo prihajajo tudi izzivi. Vprašanja zasebnosti in varnosti podatkov so vedno bolj pomembna, ko je umetna inteligenca vse bolj vpeta v naše vsakdanje življenje. Pri OpenAI bodo morali zagotoviti, da so ti modeli varni in da ne kršijo zasebnosti uporabnikov ali podjetij. Vseeno je jasno, da razvijalci s funkcijo odpirajo novo poglavje v uporabi umetne inteligence, ki bo imelo dolgoročne posledice za način, kako delamo, se učimo in komuniciramo.