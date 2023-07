Vsa glasbila v enem

Proizvajalec inovativnih glasbenih naprav Artiphon je predstavil novo glasbilo Chorda, ki v paketu ponuja igranje kitare, bobnov, klavirja in še več.

JYlOKDVSJgs

Chorda je predstavnik nove vrste sodobnih glasbil, ki za delovanje ne potrebujejo računalnika ali tablice. Naprava ima več sto vgrajenih zvokov in ustrezne metode nadzora, ki dejansko spominjajo na igranje analogne različice glasbil. Naprava deluje preko gest, ki vključujejo širok nabor nadzornih parametrov. Ima dvanajst blazinic, ki se odzivajo na različne metode nadzora, kot so dotikanje, nagibanje, drsenje, trkanje in podobno. Del naprave je namenjen zgolj zabavi in omogoča samodejno igranje akordov, kar neukemu glasbeniku omogoča, da igra skupaj z najljubšimi skladbami.

Naprava sama ne ponuja veliko možnosti za oblikovanje zvoka, ampak ji dotično ustrežljivost odklene povezana aplikacija. Kar zadeva povezljivost, lahko Chorda nadzoruje katerokoli programsko in strojno opremo, ki temelji na MIDI, preko USB-C ali povezave Bluetooth. Naprava se tudi samodejno integrira z večino programov DAW, vključno z GarageBand, Ableton, Logic, Pro Tools, Cubase in FL Studio ter podpira katerokoli standardno aplikacijo ali strojno opremo, ki je združljiva z MIDI in MPE.

Artiphon Chorda sredstva za proizvodnjo zbira na platformi Kickstarter in je na voljo v črni, beli in modri barvi, prve podpornike pa olajša zgolj za dvesto ameriških dolarjev. Cena se bo do novembra, ko bo glasbilo na trgu, zagotovo povečala.