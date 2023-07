Objavljeno: 11.7.2023 05:00

Vrnil se je Windows Update za prastare Windows od 95 do Viste

Na internetu se je pojavila spletna stran Windows Update Restored, ki je namenjena posodobitvam starejših operacijskih sistemov Windows, denimo 95, 98, NT 4, ME, 2000, XP in Vista. Te verzije so se za posodabljanje zanašale na spletno aplikacijo, ki jo je Microsoft ob izteku podpore ukinil. Skupnost je sedaj pripravila neuradne klone te aplikacije, ki ponovno vzpostavlja Windows Update zanje.

Ob tem takoj poudarimo, da so vse to zelo zastareli operacijski sistemi, katerih uporabe ne priporočamo. Posodobitve, ki so na voljo z obujenim Windows Update, niso nove, temveč le stare, ki jih je Microsoft pač izdal. To ne omogoča varne uporabe teh sistemov dandanes.

A vendarle ... Tovrstni projekti navdajajo z nostalgijo. Niso vsi popravki varnostni, nekateri so nujni za sicer normalno delovanje in škoda je bila, da je Microsoft ukinil storitev Windows Update za te starejše izdelke. Da je to storil, ni nenavadno, je pa še vedno škoda. Sedaj imamo del zgodovine spet dostopen.

Winodws Update Restored