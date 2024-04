Objavljeno: 30.4.2024 05:00

Vrhovno sodišče zavrnilo Muska: še vedno ne sme tvitati o Teslinih financah

Ameriško vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo Elona Muska, s katero je skušal izpodbiti poravnavo, ki jo je pred šestimi leti sklenil z agencijo za trg vrednostnih papirjev. Ta od njega zahteva, da pred objavo na družbenih omrežjih pridobi dovoljenje pravne službe, če bi objave lahko imele vpliv na delnice Tesle. Musk je neuspešno trdil, da mu poravnava – na katero je sam pristal! – krši pravico do svobode govora, ki jo zagotavlja prvi amandma.

A pravica do svobode govora niti v ZDA ni popolna. Elon Musk je avgusta 2018 na Twitterju objavil, da razmišlja o odkupu podjetja Tesla po ceni 420 dolarjev na delnico, in dodal, da je financiranje zagotovljeno. Predstavljate si lahko, kako je delnica poletela proti tej vrednosti, nato pa se je izkazalo, da Musk v najboljšem primeru pretirava, ali pa si kar izmišljuje. In doletele so ga resne tožbe, ki bi jih bržkone izgubil.

Zato se je raje poravnal. Plačati je moral 20 milijonov dolarjev in pristati na omejitev glede novih objav. To Musku seveda ni všeč, zato je leta 2022 začel trditi, da ga je SEC prisilil v nepošteno poravnavo. Na vseh sodnih instancah je Muskova ideja padla, zato je na koncu poslal pritožbo na vrhovno sodišče, ki pa je odločilo, da je ne bo sprejelo v obravnavo. Razlog je precej banalen: pri sklepanju poravnav, s katerimi stranke zaprejo sodne pregone, se lahko odpovedo tudi nekaterim osnovnim ustavnim pravicam, kamor sodi tudi pravica do svobode izražanja.