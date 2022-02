Vrednost Facebooka je ob slabih rezultatih padla za 200 milijard dolarjev

Najnovejše poslovno poročilo družbe Meta je razkrilo, da je družabno omrežje Facebook v zadnjem četrtletju prvič v svoji 18-letni zgodovini zabeležilo padec mesečnih aktivnih uporabnikov. Ob tem je vodstvo opozorilo, da tudi v prihodnje pričakujejo počasnejšo rast rasti prodaje, tako zaradi konkurence (TikTok, YouTube), kot tudi zmanjšanje proračunov oglaševalcev.

Za nameček so prvič v poslovnem poročili predstavili rezultate oddelka Reality Labs, ki se ukvarja z dolgoročno vizijo, s katero nas želi Facebook popeljati v tako imenovani metasvet (Metaverse) s temelji na tehnologijah navidezne in povečane resničnosti ter virtualnega prostora za sodelovanje. Žal ta vizija kratkoročno prinaša zgolj visoko izgubo. V letu 2021 so s tem projektom izgubili 10 milijard dolarjev ob prometu komaj 2,3 milijarde dolarjev.

Celotno poslovanje kljub tem slabim napovedim ni bilo slabo, saj je Meta v četrtletju ustvarila za 33,67 milijard dolarjev prihodkov, kar je celo nekoliko bolje od napovedi. Toda poročilo je kot kaže prestrašilo vlagatelje, saj je vrednost delnic družbe Meta v enem dnevu padla za skoraj 20%. Zaradi visoke tržne kapitalizacije to pomeni zmanjšanje vrednosti za 200 milijard dolarjev.

Mark Zuckerberg je kljub temu neomajen, kar se tiče načrtov za prihodnost. Predvsem kar se tiče uspešnosti metasveta in novih storitev, kot je servis za kratke video posnetke Instagram Reels. Toda Facebook je bila doslej družba, ki je v očeh vlagateljev svojo verodostojnost temeljila na nenehni rasti (prihodkov, števila uporabnikov), zdaj pa vstopa v neko novo obdobje, ko s tradicionalnimi storitvami ne more več zagotoviti rasti. Ali je to prvi pokazatelj zatona?