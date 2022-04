Vračanje v pisarne gre težje od pričakovanj

Epidemija COVID-19 je dobršen del zaposlenih prisilila na delo od doma. Toda marsikje so zaposleni ugotovili, da je tak način dela zanje celo boljši in kar pogosto celo bolj produktiven, kar bi moralo ugajati tudi delodajalcem. To velja še posebej za tiste, ki morajo opraviti dolgo pot do delovnega mesta. Ponekod se zdaj soočajo celo z odporom na predloge, da bi se vrnili nazaj v pisarne, pa čeprav le za del delovnega časa.

Tak zasuk mnenja in pričakovanj je še posebej prisoten v računalniški industriji, ki se je med vsemi brez dvoma lažje prilagodila na nastale razmere v času epidemije. Iz velikih podjetij, kot so Apple, Google in Microsoft prihajajo informacije o številnih pripombah na tako imenovani “RTO”. Ne, ne gre za kratico, ki povezujemo tipično z upravljanjem povrnitev iz izpadov (Recovery Time Objective) temveč za novo skovanko povezano z vrnitvijo v pisarne (Return To Office).

Apple je nedavno tako najavil svoj RTO, ki predvideva postopno vračanje v pisarno. Najprej en dan na teden, kasneje na dva dni v tednu s ciljem, da bi pristali letos na tridnevnem delavniku v pisarni, ki bi mu dodali še dodatni “prilagodljivi” dan. Po objavi načrta se je strani zaposlenih dobesedno vsul plaz kritik, številni so napovedali, da bodo pri vztrajanju delodajalca dali odpoved.

Apple je še posebej znan po temu, da skrbno goji pripadnost skupnosti in delo v skupnih prostorih, nenazadnje so zaradi tega pred leti zgradili znameniti kampus v obliki vesoljske ladje. Kritike zato presenečajo, saj je Apple že konec lanskega leta napovedal odstopanje od svoje prakse pred pandemijo in napovedal dobo hibridnega dela, ki vključuje tudi delo od doma.

Podobno nelagodje in negodovanje zaposlenih je slišati tudi od drugod. Zanimivo pa je, kako se nekateri odzivajo in skušajo na nove načine pritegniti zaposlene na vrnitev v pisarne. Google je denimo svojim zaposlenim kot spodbudo ponudil brezplačni električni skuter Unagi Model One (vrednosti okoli 990 dolarjev), da bi na ta način bili manj odvisni od javnega transporta. Povedati je treba, da je Google že pred pandemijo ponujal brezplačni prevoz za zaposlene s svojo lastno floto kombijev.