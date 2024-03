Vračajo se vinilke

Nadaljuje se trend vračanja gramofonskih plošč, ki so v ZDA lani že drugo leto zapovrstjo po prodaji prehitele zgoščenke. Prodali so 43 milijonov plošč, kar je šest milijonov več kot zgoščenk. To se je zgodilo nazadnje leta 1987, potem zelo dolgo ne, sedaj pa spet v letih 2022 in 2023. Trend je torej jasen. Prodali so tudi pol milijona kaset, kar je še bolj neverjetno.

Prodaja zgoščenk sicer upada, ne pa tudi prihodki. Čeprav so lani prodali 700.000 zgoščenk manj kot leta 2022, so zaradi višje cene prihodki v resnici zrasli. Prodaja vinilk pa se še vedno povečuje. A postaviti je treba perspektivo. Daleč, daleč spredaj je prodaja glasbe v pretočnih vsebinah, ki obsega 84 odstotkov, sledijo pa fizični mediji z 11 odstotki – in tu se borijo vinilke, kasete in zgoščenke. Digitalnih nakupov – to ni isto kor pretočne vsebine – je za tri odstotke vse prodaje.

Razlogov za upad prodaje zgoščenk je več, večinoma pa so pragmatični. Čedalje manj je možnosti za njihovo predvajanje, saj jih avtoradii nimajo več, podobno velja tudi za druge načine predvajanja. Z gramofonskimi ploščami je drugače, saj so se te vedno predvajale na namenskih napravah, ki jih navdušenci še vedno imajo. Prodaja torej nima kaj dosti s kakovostjo posnetkov, o čemer bodo navdušenci nad vinilkami seveda imeli zelo močna mnenja, temveč s praktičnostjo.

RIAA