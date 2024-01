Vračajo se Microsoftove miške, tipkovnice in slušalke

Čeprav niso Microsoftovo glavno področje, je (bilo) podjetje znano tudi po komponentah, kot so tipkovnice, miške, slušalke in podobno. Aprila lani so nato iz Redmonda sporočili, da upokojujejo znamko Microsoft na tej opremi, sedaj pa se v velikem slogu vrača. Znamka "Designed by Microsoft" je nazaj.

Nabor izdelkov je bil za nepoznavalce impresiven. Tipkovnice, miške, spletne kamere, zvočniki, mikrofoni, slušalke so imele Microsoftov logotip. Sedaj jih bo oživilo podjetje Onward, ki bo v svojo družino Incase vrnilo 23 Microsoftovih kosov strojne opreme, ki bodo na voljo v drugem četrtletju. Med njimi bo tudi ergonomična tipkovnica, ki jo je Microsoft zasnoval in oblikoval, a ni nikdar ugledala luči sveta.

Microsoftova strojna oprema sega v leto 1983, ko je izšla miška (Microsoft Mouse). Ta je bila dobro sprejeta in sčasoma je nabor izdelkov rasel, med katerimi so bili nekateri velike uspešnice (Intellimouse), drugi pa niti ne. Onward in Microsoft podrobnosti dogovora nista pojasnila, vemo pa, da bo Microsoft še naprej ostal lastnik modelov, Onward pa jih bo z licenco tržil.

Zaenkrat se vračajo nekatere miške, tipkovnice, spletne kamere in slušalke. Družina Surface, kjer so dražji izdelki, ostaja nespremenjena in pod Microsoftovim nadzorom.