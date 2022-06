Objavljeno: 1.6.2022 12:00

Volvo bo za uporabniški vmesnik v svojih avtomobilih uporabljal Unreal Engine

Švedski proizvajalec avtomobilov Volvo Cars (ki ima kitajskega lastnika) je sporočil, da so podpisali dogovor z Epic Games, ki jim bo omogočil uporabo 3D okolja Unreal Engine.

Unreal Engine je izredno priljubljeno orodje za »foto realistično« upodabljanje 3D, tako v igrah, kot tudi v filmski in televizijski industriji. Volvo ga seveda ne bo uporabil za lastno različico igre Fortnite, temveč za izdelavo novega modernega uporabniškega vmesnika v svojih električnih avtomobilih. Odgovorni kot prednost sistema omenjajo predvsem izredno enostavno in hkrati realistično upodabljanje delov avtomobilov, ki se bodo prikazovali na upravljalnem zaslonu (ogledala, smerniki) in informacij, ki jih sporočajo različna tipala (kamera, radar, lidar).

Nov operacijski sistem, ki ga Volvo po novem razvija v lastni hiši (VolvoCars.OS) naj bi še vedno podpiral vse dosedanje programske komponente, ki so bile razvite na osnovah Android Automotive OS, Blackberry’s QNX, Linux in AUTOSAR. Strojno naj bi sistem deloval na dveh sistemskih čipih podjetja nVidia.

Kot je lani dejal Henrik Green, glavni razvojnik v podjetju Volvo Cars, ljudje avtomobile vse bolj kupujejo zaradi tehnologije, ki mora soditi v siceršnji ekosistem uporabnika - denimo Android.