Objavljeno: 28.11.2025 07:00

Volkswagen lahko na Kitajskem izdela pol cenejši električni avtomobil

Ni skrivnost, da imajo evropski proizvajalci avtomobilov zaradi nekonkurenčnih cen težave že v Evropi, kaj šele na Kitajskem. Rešitev je selitev, kar je izračunal tudi Volkswagen. Nove električne avtomobile lahko izdelajo za pol cene, če to v celoti storijo na Kitajskem. In tako tudi bo.

Volkswagen je dejal, da bodo v prihodnjih petih letih na Kitajskem prodajali 30 modelov svojih vozil, ki bodo vsi v celoti proizvedeni v tej državi. S tem bodo dosegli polovico nižjo ceno, ker bodo privarčevali zaradi učinkovitejših dobavnih verig, hitrejšega in cenejšega razvojnega cikla in nižjih stroškov dela.

V kraju Hefei imajo trenutno več kot 100 Volkswagnovih laboratorijev, kjer razvijajo programsko opremo, strojno opremo, baterije in pogonske sklope za električna vozila. Razvojni cikel na Kitajskem bo 30 odstotkov krajši in bo namesto 50 mesecev trajal okoli 35 mesecev.

S tem želi Volkswagen konkurirati kitajskim proizvajalcem, ki uporabljajo prav te prednosti kitajskega trga: hiter razvoj, inovativnost in nižje cene. Po drugi strani pa bodo v Evropi odpuščali; v naslednjih petih bodo odslovili 35.000 ljudi.