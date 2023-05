Vojska že lahko uporablja umetno inteligenco

Pričakovali smo, presenetilo nas ni, vznemirilo pa kljub temu. Zloglasni Palantir je predstavil orodje Palantir AIP, ki uporablja velike jezikovne modele – kakršen je ChatGPT – v vojaške namene. Čeprav na veliko poudarjajo zakonitost, etičnost in odgovornost, smo lahko zaskrbljeni.

Vse nove tehnologije prej ali slej preizkusi vojska, če jih ni ta že razvila spočetka. Palantir je strokovnjak za analizo podatkov in veliko podatkovje (big data), kar uporabljajo za sledenje ljudem, prepoznavanje ljudi in podobno. Kupci njihovih orodij so v glavnem različne agencije, najraje tročrkovne, vojaške službe, tajne službe, pa tudi kakšni bolj "običajni" organi pregona. Palantir je razvijal orodja, ki so jih policije z velikim veseljem uporabljale, kasneje pa se je izkazalo, da so bili pristranski in – rasistični. Palantir je tudi izrazito politično profilirano podjetje, ki ima tesne povezave z ameriškimi republikanci, njegov ustanovitelj Peter Thiel pa je javno podpiral nekdanjega ameriškega predsednika in se več ukvarja s politiko kot s podjetjem.

Sedaj Palantir predstavlja orodje, ki ima izrazito vojaško usmeritev, ki uporablja umetno inteligenco in kjer se zanaša na etičnost in odgovornost uporabnikov. Trdijo, da se uporablja le v obrambne namene in analizo. A veliki jezikovni modeli sami po sebi nimajo omejitev ali vesti. Žal podobno velja tudi za marsikatero – vojsko.