Objavljeno: 21.5.2022 11:00

Vojska bo za informacijski sistem odštela dvainpolkrat več

Konec aprila je odhajajoča vlada ugotovila, da novih premestljivih komunikacijsko-informacijskih sistemov za vojsko ne bo možno kupiti za 12,8 milijona evrov, kolikor je bilo za projekt odobrenih sredstev. Zato je na seji s sklepom za posel zagotovila 30,4 milijona evrov, kar predstavlja 138-odstotno podražitev. Kako se je to lahko zgodilo?

Na očitke, da gre za nerazumljive podražitve, se branijo s pojasnilom, da je bila prvotna ocena zgolj groba in nenatančna. Pravijo, da so "v procesu priprave nadaljnje investicijske dokumentacije in raziskave trga, v kateri je bilo ugotovljeno, da je treba prilagoditi finančno dinamiko in spremeniti izhodiščno vrednost navedenega projekta". Na Ministrstvu za obrambo trdijo, da se pri grobi oceni ne izvedejo podroben analize, temveč le ocena potreb. Ko pa so podrobno pogledali, kaj potrebujejo, so ugotovili, da omrežja PKIS, ki se uporablja v komunikaciji z zavezniškimi silami, zaradi varnosti ni možno povezati v nacionalni sistem za tajne komunikacije. Kako to, da tega niso ugotovili že prej, niso pojasnili.

Projektno skupino vodi Direktorat za logistiko na ministrstvu. Kupujejo podatkovne centre s strežniki, mrežno opremo, požarnimi zidovi, UPS-i in terminali, programsko opremo, strežniške omare in povezljivost. Novi sistem naj bi nabavili do leta 2025 in nemogoče je oceniti, koliko bo na koncu res stal. Na ministrstvu za obrambo namreč priznavajo, da so – pravijo, da zaradi inflacije in nestabilnosti – možne še dodatne podražitve.

24ur