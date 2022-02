Objavljeno: 8.2.2022 08:00

Vohunska programska oprema Pegasus uporabljena tudi za vohunjenje za izraelskimi politiki

Pegasus (Pegaz) velja za nadzorni program, ki lahko vklopi kamero ali mikrofon prenosnega telefona in zbira njegove podatke.

Izraelska policija naj bi z vohunsko programsko opremo Pegasus (Pegaz) vdrla v telefone več deset uglednih Izraelcev, vključno s sinom nekdanjega premiera Benjamina Netanjahuja, aktivisti in visokimi vladnimi uradniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za najnovejše razkritje izraelskega poslovnega dnevnika Calcalist, ki je pred tem poročal, da je policija brez dovoljenja sodišča že uporabila sistem Pegasus proti voditeljem protestnega gibanja proti nekdanjemu premierju Benjaminu Netanjahuju.

Izraelski premier Nafatali Bennett je danes po objavi novice že obljubil ukrepanje vlade. Ob tem je poudaril, da zadeve ne bo pustil brez odziva. Ocenil je tudi, da gre v primeru Pegasusa za pomembno orodje v boju proti terorizmu.

Calcalist je v svoji zadnji objavi navedel, da je bila tarča vohunjenja več deset oseb, med njimi visoki predstavniki izraelskega ministrstva za finance, pravosodja in komunikacije, župani in etiopski Judje, ki so bili na čelu protestov proti domnevnim nepravilnostim izraelske policije.

Tarča najnovejšega razkritja je bil tudi nekdanji izvršni direktor spletnega portala Walla Ilan Ješua, ki velja za ključno pričo v soejenju Netanjahuju zaradi korupcije. Na seznamu se je znašel tudi eden od Netanjahujevih sinov Avner Netanjahu, ki naj bi ga dejstvo, da je bil tudi sam na seznamu, pretreslo.

Nekdanji premier Netanjahu je obtožen, da je skušal z medijskimi mogotci trgovati z regulativnimi uslugami v zameno za ugodno poročanje več medijev, tudi Walle.

Pegasus (Pegaz) je produkt programske opreme izraelskega podjetja NSO, ki je že več mesecev v središču mednarodnega škandala po razkritju, da so ga vlade po vsem svetu uporabljale za vohunjenje za aktivisti, politiki, novinarji in celo voditelji držav.

Izrael se je znašel pod udarom kritik, ker je dovolil izvoz te tehnologije v države, ki so znane po kršitvah človekovih pravic. Dosedanja razkritja dnevnika Calcalista pa so že povzročila domačo afero in več preiskav.

Iz NSO so ves čas trajanja škandala s sistemom Pegasus vztrajno zanikali nepravilnosti in poudarjali, da ne upravljajo s sistemom, ko je ta proda strankam in da nimajo dostopa do nobenih podatkov.

STA