VMware bo ponujal rešitve za generativno umetno inteligenco

Ponudniki IT storitev hitijo z dodajanjem generativne umetne inteligence na svoje platforme in VMware ni izjema. Na konferenci VMware Explore so tako predstavili platformo, ki bo podjetjem omogočala uporabo najnovejše vrste AI v zasebne namene.

VMware Private AI Foundation je plod skupnega razvoj z družbo Nvidia, ki bo podjetjem omogočil prilagajanje modelov in izvajanje generativnih aplikacij AI na lastni infrastrukturi. Intelligent Assist je družina generativnih rešitev, ki temeljijo na AI in so usposobljene na lastniških podatkih VMware za avtomatizacijo nalog IT.

Prvo orodje iz te družine, SafeCoder, namenjen pomoči pri programiranju, je že na voljo. VMware je tu sodeloval s podjetjem Hugging Face, ki je rešitev, zgrajeno okoli odprtokodnega velikega jezikovnega modela, prilagodilo za rabo v zasebni kodi in podatkih, ki izvajajo v varnem okolju. VMware denimo SafeCoder že uporablja interno in je na podlagi izkušenj objavil referenčno arhitekturo s primeri kode za uporabo na infrastrukturi VMware.

Model temelji na 15 milijardah parametrov in je posebej prilagojen za razvoj programske opreme. Prve izkušnje med razvojalci so menda zelo pozitivne, saj je predlagano kodo pri svojih nalogah uspešno uporabilo 93% razvijalcev. Uporaba rešitve SafeCoder se že pozna pri večji učinkovitosti razvojnih timov.

Kljub temu VMware trdi, da se sam ne bo spuščal v posel gradnje generativnih modelov AI. CIlj družbe je predvsem ponudba infrastrukture, ki jo bodo podjetja uporabila v svojem okolju. S tem naj bi predstavljali alternatvo storitvam v oblaku, kar je glede na občutljivost zbiranja podatkov generativne umetne inteligence razlog za pomisleke v številnih družbah.

Kot rečeno, je SafeCoder le prvi izmed družine produktov AI. VMware z nekaterimi strankami že preizkuša storitev Intelligent Assist, ki je zasnovana za poenostavitev in avtomatizacijo vseh vidikov zpravljanja okolja IT, vključno z omrežjem. Sem vključujejo tudi platformo za aplikacije v oblaku Tanzu, ki bo uporabnikom omogočila, da pogovorno zahtevajo in izboljšajo spremembe v infrastrukturi oblaka svojega podjetja. Končna različica Intelligent Assist bo na voljo šele v naslednjem letu.

Družba VMware sicer načrtuje uporabo umetne inteligence v domala vseh svojih izdelkih, zlasti na področju avtomatizacije konfiguracije, delovanja, nadzora in varnosti uporabe rešitev v hibridnih okoljih. Večino tehnologij namreč širijo iz lastne infrastukture tudi na okolja partnerskih podjetij.