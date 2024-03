Vloga umetne inteligence pri upravljanju omrežij

Umetna inteligenca ne bo odpravila potrebe po človeškem upravljanju računalniških omrežij, vendar ga bo izdatno spremenila. V časih, ko omrežja postajajo vse bolj zapletena in porazdeljena, postajajo prednosti uvajanja tehnologije umetne inteligence v upravljanje sistemov vse bolj očitne.

Ključna prednost umetne inteligence je razbremenitev omrežnih ekip pred rutinskimi in vsakodnevnimi nalogami. Umetna inteligenca lahko pomaga pri spremljanju stanja in konfiguracijah omrežja, pri prepoznavanju anomalij in potencialno celo samodejnemu izvajanju korektivnih ukrepov.

Vzpon programsko definiranih omrežij (SD-WAN) upraviteljem omrežij odpira pot za integracijo tehnologije umetne inteligence v širši kontekst delovanje in upravljanje sistemov. Orodja AI pomagajo avtomatizirati rutinske naloge delovanja omrežja, določajo pravila, merijo zmogljivost omrežja glede na zastavljene cilje ter se odzivajo na napake in popravljajo omrežja po potrebi.

Umetna inteligenca je tudi sposobna hitreje sprejemati odločitve za odpravo različnih resnih težav z omrežjem. Danes sicer človeški operaterji učinkoviteje triažirajo zapletene in večstopenjske težave, je pa vpliv orodij z umetno inteligenco tu vsak dan večji, zlati pri kasnejši kontroli delovanja po opravljenih spremembah. Umetno inteligenco je treba torej obravnavati kot dodatek k omrežni ekipi podjetja in ne kot zamenjavo.