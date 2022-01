Vloga CIOv v podjetjih se krepi

IBM je objavilo najnovejšo raziskavo o vplivu CIOv pri zastavljanju in vodenju poslovne strategije v podjetjih. Raziskava je bila opravljena med več kot 5.000 sodelujočimi v 45 državah sveta. Ključna ugotovitev je, da se je vloga CIOv v podjetjih še okrepila, saj jih vprašani generalni direktorji podjetij postavljajo na prvo mesto po pomembnosti, v današnjih časih skoraj dvakrat bolj pogosto kot vse ostale vodstvene kadre v podjetjih.

To je posledica spoznanj, da je informacijska tehnologija postala ključni dejavnik v domala vseh panoga in je nerazdružljivo prepletena z izvajanjem osnovne dejavnosti podjetja. Nedavna pandemija je to prepričanje samo še bolj utrdila in pred vodstva podjetij naložila nove izzive, ki jih je bilo treba takoj rešiti.

V zadnjih dvej letih se je drastično povečala osredotočenost na nova področja IT, zlasti oblak in avtomatizacijo poslovanja. Interes nad selitvijo v pblak se je povečal za 7-krat, avtomatizacija, pogosto tudi z vpeljavo algoritmov umetne inteligence pa 5,6-krat. Za mnoga podjetja je ključnega pomena transformacija izvajanja storitev, kjer se nov razvoj usmerja v nativne tehnološke oblike izvajanja storitev v oblaku (Kubernetes, kontejnerji,...).

Različni oddelki v podjetjih dosegajo različne stopnje avtomatizacije. Najbolj se to pozna pri procesih v samem IT (40%), sledijo finance in proizvodnja (35%), upravljanja logističnih verig, trženja, odnosov s strankami in informacije varnosti (30%), kadrovskih služb, procesih razvoja in upravljanja s tveganji (25%), najmanj pa vpliva na proces nabave (20%).

Je pa raziskava pokazala tudi nekaj področij, kjer morda CIO podcenjujejo vpliv dogodkov v družbi na razvoj nadaljnjo informatizacijo in spremembe procesov v podjetjih. 83% anketiranih CIOv je potrdilo, da so implementiralo nove strategije za delo na daljavo, kot posledico pandemije.

Toda le 23% jih pričakuje, da bodo te spremembe postal trajne. Tu je velika razlika glede na pričakovanja zaposlenih. Kar 65% ljudi je namreč navedlo, da si želijo v bodoče delati na daljavo ali pa v hibridnem načinu dela, kar pomeni trajno spremembo načina izvajanja poslovnih obveznosti in samih poslovnih procesov.