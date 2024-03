VLC za Apple Vision Pro

Applova očala za prikaz obogatene resničnosti bi lahko bila kmalu deležna prve tako imenovane ubijalske aplikacije. Na prostorskem računalniku že deluje predvajalnik VLC!

Predvajalnik VLC je na računalnikih in mobilnih napravah pred kratkim presegel pet milijard prenosov in velja za enega najbolj priljubljenih programov na svetu. Njegov uspeh ne čudi, saj skoraj ni datoteke, ki je predvajalnik neprofitne organizacije VideoLAN ne bi znal prebaviti. Razvijalci trenutno pospešeno delajo na prihajajoči nadgradnji VLC 4.0, medtem pa so že naredili prototip aplikacije za Applovo napravo prostorskega računalništva. Čeprav delujoč prototip že obstaja, izdaja za širšo javnost še ni napovedana, saj je potencialna baza uporabnikov trenutno premajhna. V kolikor se to v bližnji prihodnosti spremeni, bo Apple Vision Pro deležen prve ubijalske aplikacije, to je programa, ki osmisli nakup naprave.