Vlaganja v IT bodo letos presegla mejo 4 bilijonov dolarjev

Pri Gartnerju so objavili napoved o višini sredstev, ki jih bodo podjetja namenila za informacijsko tehnologijo v letu 2021. Letošnje leto bo v znamenju ponovnega pridobivanja zaupanja v boljše čase in s tem povečanje uporabe informacijske tehnologije. Skupno naj bi podjetja v informacijsko tehnologijo vložila več kot 4 bilijone dolarjev, kar je 8,4% več kot v letu 2020.

Največjo rast povpraševanja in potreb presenetljivo napovedujejo segmentu osebnih računalnikov (namiznih in zlasti prenosnih), tablic in mobilnih telefonov. Ta segment izdelkov potrebnih za poslovanje naj bi v letu 2021 zrasel kar za 14%. To je neposredna posledica pandemije bolezni COVID-19, ki je podjetja prisilila v trajno spremembo strategije glede organizacije delovnih mest. Po vsem svetu napovedujejo izrazito rast dela na daljavo, tudi ko se bodo razmere v javnem zdravju normalizirale.

Gartner trdi, da je pandemija trajno spremenila nakupovalne cikle in navade podjetij. Opozarjajo tudi povečane potrebe uporabnikov po različnih tipih mobilnih naprav za različne potrebe. Če je v preteklosti zadostoval zgolj en prenosnik, morda tudi nekoliko starejši, selitev računalniških iger v oblak in izobraževanje na daljavo kažejo na povečanja potreb po različnih tipih in večjemu številu naprav na gospodinjstvo, posledično pa tudi v poslovnem okolju.

Drugo področje, kjer bodo podjetja v letošnjem letu vlagala izrazito več kot lani, je poslovna programska oprema, kjer napovedujejo rast 10,8%. Več bo vlaganj v programske storitve v oblaku, računalniško varnost, pa tudi temeljne poslovne aplikacije. Slednje predvsem zato, ker je pandemija marsikje razkrila neustrezno opremljenost z zmogljivostmi za osebje, ki je moralo čez noč začeti delati od doma.

Najbrž ni nobeno presenečenje, če zato v načrtih prednjačijo programske rešitve, ki podpirajo tak način delovanja. Sem sodijo orodja za videokonference, sodelovanje na daljavo, pa tudi tista, ki so usmerjena na končne kupce podjetij. Sem sodijo orodja CRM, orodja za upravljanje uporabniške izkušnje in orodja za podporo strankam.

Čeprav se zdi, da napovedi prikazujejo manjšo usmerjenost v varčevanje pri vlaganjih, pri Gartnerju poudarjajo, da ni povsem tako. Na številnih področjih podjetja namreč načrtujejo zmanjšanja vlaganj, ki jih bodo preusmerili na druga področja z večjo koristjo. Vse kar ni povezano z digitalno transformacijo in podporo za delovanja na daljavo bo tako v letu 2021 deležno nižje pozornosti.