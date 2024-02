Objavljeno: 22.2.2024 07:00

Vladar pretočne televizije je še vedno YouTube

Kljub številnim storitvam za pretočno spremljanje televizije je januarja najbolj priljubljena ostala dobra stara YouTube. V ZDA, za katere so v podjetju Nielsen zbrali podatke, je imel YouTube 8,6-odstotni tržni delež pri gledanju televizije, kar je največ med pretočnimi storitvami. Sledil je Netflix s 7,9 odstotka.

Razčlemba po načini spremljanja televizije pokaže, da ima največji, kar 36-odstotni tržni delež, spremljanje televizije prek pretočnih vsebin. Na drugem mestu je s 27,9 odstotka kabelska televizija, sledi pa prizemna televizija s 24,2 odstotka. Med pretočnimi vsebinami vodi YouTube, sledi pa Netflix. Vsa ostala konkurenca je daleč zadaj, saj je njen tržni delež pod tremi odstotki. To so še Hulu, Amazon, Disney+, Max, Peacock in drugi.

Dnevno Američani pogledajo več kot milijardo ur YouTuba. To pomeni, da vsak Američan v povprečju na YouTubu preživi tri ure, kar je zares veliko. Mlajše generacije seveda preživijo na YouTubu več časa, starejše pa manj. YouTube je sicer v zadnjem času dosegel prelomnico 100 milijonov naročnikov na YouTube Music in Premium. YouTube TV pa ima osem milijonov naročnikov.

Nielsen