Objavljeno: 17.7.2025 15:00

Vlada potrdila obdavčitev kriptovalut

Vlada je odobrila predlog zakona, ki uvaja 25-odstotno obdavčitev dobička fizičnih oseb od odsvojitve kriptovalut.

Novost naj bi prinesla jasno davčno ureditev z minimalnimi administrativnimi obremenitvami, s čimer želi država uskladiti obdavčitev podobnih finančnih dohodkov. Predlog zakona naj bi letno državni blagajni prinesel do 25 milijonov evrov prihodkov, njegova uveljavitev pa je predvidena za 1. januar 2026.

Zakon določa, da se bodo kot odsvojitev štele menjave kriptosredstev v evre, menjava za blago ali storitve ter prenosi na drugo osebo, medtem ko menjava med različnimi kriptosredstvi ne bo obdavčena. Finančni minister Klemen Boštjančič je poudaril, da zakon sledi mednarodnim praksam in bo zagotovil enako obravnavo vseh vrst dohodkov. A kljub njegovim zagotovilom o podpori finančne industrije so podjetniška združenja, kot sta Klub slovenskih podjetnikov in Blockchain Alliance Europe, zakon že kritizirala, saj naj bi povzročal pravno in poslovno negotovost ter zaviral inovacije in vlaganja v kriptotehnologije.