Vlada o podlagah za uvedbo e-vinjet za osebna vozila

Objavljeno: 20.8.2020 11:06

Ljubljana, 20. avgusta - Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog novele zakona o cestninjenju, s katero se med drugim vzpostavljajo pogoji za uvedbo elektronskih vinjet za osebna vozila. Po besedah infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca bodo te po nacrtih uvedli z decembrom prihodnje leto.

"Predvidevam, da bo sistem podoben kot za tovornjake in vezan na obstojeco infrastrukturo," je minister maja napovedal v pogovoru za Dnevnik. Za upravljalca avtocest bi se znižali stroški, uporabniki pa bi se izognili vsakokratnemu odstranjevanju in lepljenju vinjet.

V AMZS se zato nadejajo, da bodo cene vinjet nižje. Tako oni kot informacijska pooblašcenka Mojca Prelesnik pa so opozorili na nujnost spoštovanja nacel varstva osebnih podatkov. Po mnenju Prelesnikove sistem ne sme biti zasnovan tako, da omogoca sprotno ali naknadno sledenje lokacije ali gibanja osebnih vozil.

V Sloveniji je elektronsko cestninjenje od aprila 2018 vzpostavljeno za vozila z najvecjo dovoljeno maso nad 3,5 tone, torej za tovornjake in avtobuse. V sistem DarsGo je vec kot 91.000 uporabnikov do konca lanskega leta registriralo vec kot 327.000 vozil.

Osebna vozila nosilnosti do 3,5 tone, ki vozijo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah, morajo imeti vinjete od julija 2008. Vinjete so casovno omejene in se prilepijo na vetrobransko steklo vozila.

Vir: STA