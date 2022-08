Objavljeno: 2.8.2022 12:00

Vivo z 200 vatnim polnjenjem

Pri Vivu, telefonski blagovni znamki, ki je od nedavnega uradno prisotna tudi na slovenskem tržišču, so predstavili igralni telefon Vivo iQOO 10 Pro, ki omogoča polnjenje s kar 200 vati.

V uradnem sporočilu navajajo, da je telefon mogoče od 0 do 100 % mogoče napolniti v le desetih minutah, kar je res impresiven dosežek. Ključna težava pri polnjenju baterij (oz. litijevih akumulatorjev) je segrevanje, ki litijevim celicam škodi, zato je doseganje res hitrega polnjenja mogoče le z inovativnimi »hladilnimi triki«.

Pri Monitorju smo že preizkusili Xiaoomijev igralni telefon POCO F4 GT, ki ima priložen 120 W napajalnik in smo ga tudi v praksi napolnili v oglaševanih dvajsetih minutah (od 0 do 100 %). Pri Xiaomiju so hitro polnjenje dosegli z vzporednim polnjenjem dveh baterij in zelo natančno polnilno elektroniko.

Tudi pri Vivu omenjajo zelo tanko baterijo (in najverjetneje več njih) in napredno polnilno elektroniko, poleg tega pa še nov tip elektrolita. Zagotavljajo, da bo telefonova baterija tudi po 1600 polnilnih ciklih zadržala vsaj 80 % zmogljivosti. Na voljo je tudi brezžično polnjenje s 50 vati, kar sicer omogoča tudi že nekaj konkurentov.

Telefon je tipičen predstavnik letošnjega najzmogljivejšega razreda – poganja ga Qualcommov procesor Snapdragon Plus 8 Gen 1, ima prilagodljivi 120 Hz zaslon AMOLED in zmogljivo kamero. Zaenkrat je namenjen le azijskim tržiščem, zato ga pri nas (še?) ne bo.