Objavljeno: 13.3.2024 07:00

Vision Pro se uporablja med operacijami

V Združenem kraljestvu so opravili prvo operacijo, med katero je eden izmed članov kirurške ekipe nosil Apple Vision Pro. Komplet je imela med operacijo na glavi sestra, ki je prisotna med postopkom. Na napravi je tekla namenska programska oprema, ki jo je razvilo podjetje eXeX. To je v preteklosti podobna orodja razvilo že za Microsoftov HoloLens.

Uporaba naglavnih kompletov ni tako futuristična, kot se morda zdi. Med operacijo morajo biti prostori in predvsem sodelujoči sterilni, zato ne morejo uporabljati klasičnih računalnikov ali telefonov. Sestra je Vision Pro uporabljala za spremljanje postopka, beleženje opažanj in izbiro pravilnih orodij. Orodje omogoča prostoročno in holografsko izbiranje in dostop do podatkov o postopkih ter spremljanje operacije.

Gre za orodje, ki poenostavi operacijo in predvsem zmanjša možnosti za pojav napak. Holografska orodja in obogatena resničnost so za ta namen zelo primerna, zato jih preizkušajo v več državah. Vision Pro so v operacijski dvorani uporabili tudi v ZDA, in sicer že minuli mesec v Orlandu.