Virtualna zabava Evropske komisije, na katero je prišlo šest ljudi

Oddelek Evropske komisije za zunanjo pomoč je v okviru projekta, ki je stal slabih 400.000 evrov, priredil tudi zabavo v lastnem metaverzumu, na katero je prišlo - šest ljudi.

Komisija je oktobra splavila svoj metaverzum (kar je v resnici naredilo podjetje Journee), s katerim naj bi oglaševali investicijski načrt »Global Gateway«. Metaverzum naj bi bil »skupen digitalni prostor«, v katerem bi mlade podučili o tem, kaj EU počne na »mednarodnem odru«. Evropska komisija namreč ugotavlja, da se mladi večinoma zadržujejo na Instagramu in Tik Toku, zato so naredili - metaverzum. Logično. Logiko potrjuje dejstvo, da je na uvodno zabavo v tem metaverzumu prišlo (in bolj ali manj takoj odšlo) le šest uporabnikov.

Evropski metaverzum deluje kot virtualni otok, po katerem so posejani zasloni z oglasnimi posnetki o razvojnih projektih EU. Na eni izmed plaž otoka se odvija virtualna »zabava«, na kateri se medlo premikajo računalniško ustvarjeni liki. V času pisanja te novice smo se trudili prijaviti v omenjeni metaverzum, a smo po petnajst minutah čakanja obupali (prišli smo do točke, ko je bilo pred nami le še 30 uporabnikov).

Vstop na stran je na voljo preko web.journee.live, več o projektu pa na strani Global Gateway.

Vir: Politico.com