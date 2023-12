Virgin Galactic ne bo dobil svežega denarja

Ustanovitelj podjetja Virgin Galactic je sporočil, da podjetja ne namerava več dokapitalizirati. Richard Branson, ki je podjetje ustanovil leta 2004, je vanj vlil že približno milijardo dolarjev, kar bi moralo zadostovati. Podjetje ima sicer finančne težave, zato je minuli mesec najavilo 18-mesečno prekinitev komercialnih poletov v vesolje.

Branson je za Financial Times dejal, da po covidu nimajo več najglobljih žepov. Virgin Galactic razvija letalo, ki lahko potnike popelje na rob vesolja. Po trenutnih projekcijah imajo dovolj denarja do leta 2025, sami pa trdijo, da bodo zmogli do leta 2026, ko bo nared novo, večje letalo za tovrstne polete.

Glavni lastnik Virgin Galactica je bila Virgin Group, ki pa je po prodaji približno milijarde dolarjev delnic sedaj še 7,7-odstotni lastnik. Virgin Orbit, ki je bil prav tako v lasti Virgin Groupa, je pred osmimi meseci pristal v stečaju. To je bil eden izmed opomnikov, da nima smisla z lopato metati denarja v podjetja, ki ustvarjajo izgubo. Virgin Galactic, ki je bil leta 2019 ob začetku kotacije na newyorški borzi vreden 2,3 milijarde dolarjev, je trenutno vreden 935 milijonov dolarjev. Dobička še ni ustvaril.

Virgin Galactic je pravkar zaključil svoj šesti komercialni polet v zadnjem polletju. Sedeži na plovilu Unity stanejo od 450.000 dolarjev dalje.