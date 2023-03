Vinilne plošče po tridesetih letih prehitele CDje

Ameriško združenje glasbenih založb je izdala poročilo, po katerem je prodaja vinilnih plošč prvič po letu 1987 prehitela prodajo CDjev.

Pri tem sicer velja poudariti, da gre za izredno nizke številke – v 2022 se je prodalo dobrih 41 milijonov vinilnih plošč in le 33 milijonov CDjev. V denarju gre za 1,2 milijard dolarjev pri ploščah in 483 milijonov dolarjev pri CDjih. Tu gre predvsem za rast spletnih pretočnih storitev, ki so v zadnjem letu zrastle še za 7% in predstavljajo 84% vseh prihodkov glasbene industrije (13,3 milijard dolarjev).

Je pa zanimivo, da je prodaja vinilnih plošč v zadnjem letu 17% večja kot v letu pred tem. Gre pač za navdušence nad to analogno tehnologijo – prodaja CDjev je v istem času padla za 18%. Tudi segment prenosov (torej neposredni nakup digitalnih datotek) je zelo nizek – le 3%. Kot rečeno – večino glasbe se danes posluša preko naročniških pretočnih storitev, kot so Spotify, YouTube Music, Deezer, ipd.