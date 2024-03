Videoposnetek človeka, ki s čipom v možganih nadzira računalnik

Podjetje Elona Muska Neuralink je delilo videoposnetek Nolana Arbaugha, ki s čipom v možganih igra računalniške igre.

Devetindvajsetletni Nolan Arbaugh je po nesreči pri potapljanju pred osmimi leti ostal paraliziran od vratu navzdol. Podjetje Neuralink mu je v možgane vgradilo vmesnik BCI, s katerim lahko nadzoruje kazalec miške na zaslonu z mislimi. Arbaugh je dejal, da se je po prejemu vsadka moral naučiti razlikovati med zamišljenim gibanjem in poskusom gibanja, preden mu je uspelo kazalec na zaslonu zares premakniti. Danes mu je dotično razmišljanje že povsem naravno, kar je demonstriral v videoposnetku, kjer v družbi inženirja Neuralinka zgolj z mislimi ustavi glasbeni predvajalnik in pove, da mu je vsadek omogočil igranje šaha in igre Civilization VI. Nolan je pred prejetjem vsadka uporabljal druge pomožne naprave, kot so palice za usta, vendar mu je šele izdelek Neuralinka omogočil daljše igralne seje in pravo spletno igranje. Uporablja ga lahko približno osem ur, preden potrebuje ponovno polnjenje. Kako se zadeva polni, ni razkril.

ZzNHxC96rDE