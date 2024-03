Video generator Sora naj bi omogočal goloto

Pri podjetju OpeanAI pospešeno pripravljajo izdajo generatorja videoposnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco, ki bo morda omogočal celo goloto.

Tehnološka direktorica matičnega podjetja storitve ChatGPT, Mira Murati je potrdila, da bo OpenAI storitev za pretvorbo besedila v video Sora zagotovo izdal še letos. Sora bo sposobna ustvarjati videoposnetke, kot je morska deklica s pametnim telefonom in bik v trgovini s porcelanom, medtem ko naj bi se golote izogibala. Mira je na vprašanje o slednji namignila, da se v podjetju še odločajo glede možnosti golote v videoposnetkih, kar je povzročilo zaskrbljenost glede možnosti zlorabe tehnologije za ustvarjanje lažne golote (ang. deepfake) in pornografije. Pri OpenAI pravijo, da res iščejo način, da bi lahko umetniki uporabljali goloto v kreativnih nastavitvah, a hkrati želijo ustvariti ravnotežje glede tega, koliko prožnosti naj bi pri tem Sora imela. Vseeno so pomisleki javnosti na mestu, saj kljub prizadevanjem za implementacijo varoval, na spletu ne manjka občutljivih materialov, ki redno nastajajo z uporabo orodij generativne AI.